Астанада добын аламын деп темір торға қысылып қалған бала құтқарылды
Байқоңыр ауданындағы оқиға: Құтқарушылар футболшы балаға көмек көрсетті
23 Қыркүйек 2026, 18:06
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23 Қыркүйек 2026, 18:0623 Қыркүйек 2026, 18:06
88Фото: видеодан скриншот
Астанада құтқарушылар кішкентай футболшыға көмектесті.
Бүгін күндіз Астана қаласының Байқоңыр ауданында 2019 жылы туған бала аулада ойын кезінде добын жарықтандыру терезесінің қорғаныс торына түсіріп алған. Бала допты өзі алып шықпақшы болып, темір торға кірген. Сол сәтте бала тордың арасында қысылып қалған.
Оқиға орнына ТЖМ жедел-құтқару жасағының құтқарушылары жедел жетті. Арнайы құралдың көмегімен олар тордың темірін мұқият кесіп, баланы босатып алды, деп хабарлады Астана қаласының ТЖМ баспасөз қызметі.
Баланың жағдайы қанағаттанарлық, оған медициналық көмек қажет болмады.
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