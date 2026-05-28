Астанада ер адам вокзал маңындағы көпірден секіріп кетті

Зардап шегуші жедел түрде медициналық мекемеге жеткізілді.

Бүгiн 2026, 17:12
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
видеодан скриншот Бүгiн 2026, 17:12
Бүгiн 2026, 17:12
129
Фото: видеодан скриншот

28 мамырда «Нұрлы жол» вокзалының аумағында ер адам көпірден секіріп кетті.

Астана қаласының полиция департаменті суицидке әрекет жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.

Зардап шегуші жедел түрде медициналық мекемеге жеткізілді, қазіргі уақытта оған қажетті көмек көрсетілуде, – деп атап өтті ведомствоның баспасөз қызметінен.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Астанада үш бала қаза тапқан тұрғын үйдің шатырынан секірмек болған жас жігіт қамалды.

 

Ең оқылған:

Наверх