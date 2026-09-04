Астанада Enrique Iglesias концертінің соңы экологиялық акцияға ұласты

Қала тұрғындары мен қонақтары концерттен кейін қоқыс жинап, ірі мәдени іс-шаралар кезінде тазалықты сақтауға әр адамның үлес қоса алатынын көрсетті.

4 Қыркүйек 2026, 08:25
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Астана қаласы әкімдігі 4 Қыркүйек 2026, 08:25
4 Қыркүйек 2026, 08:25
58
Фото: Астана қаласы әкімдігі
 

Олар концерттен кейін қоқыс жинап, ірі мәдени іс-шаралар кезінде тазалықты сақтауға әр адамның үлес қоса алатынын көрсетті.

Концерт бізге ерекше әсер сыйлады. Іс-шара аяқталған соң тазалық жұмысына қосылып, стадион аумағын ретке келтіруге көмектесуді жөн көрдік. Бұл көп уақытты қажет етпейді. Бірақ осылайша, әрқайсымыз қаламызға, қоршаған ортаға және еңбек етіп жүрген жандарға деген құрметімізді көрсете аламыз, – деді көрерменнің бірі.

Мұндай акциялар қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етіп, қаланың тазалығы әр адамнан басталатынын еске салады.

Ең оқылған:

Наверх