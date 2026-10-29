Астанада екінші әуежай салу: Бектенов нақты тапсырмалар берді

Үкімет келесі жылы Астанада екінші әуежай салуды бастап, бірқатар көлік-логистикалық жобаны іске асыруды тапсырды.

29 Қазан 2026, 11:26
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов 29 Қазан 2026, 11:26
29 Қазан 2026, 11:26
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында логистика саласына қатысты бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Үкімет басшысы Мемлекет басшысының Жолдауында Қазақстанды Еуразиядағы көлік-логистикалық хабқа айналдыру міндеті қойылғанын еске салды.

Ол үшін келесі жылы барлық автомобиль өткізу пункттерінің құрылысын және жаңғырту жұмыстарын аяқтап, "Бақты – Аягөз" теміржол желісін іске қосу қажет. Сондай-ақ құрылыс маусымы басталғанда "Көкшетау – Петропавл" автожолын кеңейтуге және Астанада екінші әуежай салуға кірісу керек. Халықаралық жүк тасымалының көлемін арттыру үшін отандық жүк тасымалдаушыларға мемлекеттік қолдау көрсетудің қосымша шараларын әзірлеу қажет, – деді Олжас Бектенов.

Тасымалдаушылар үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында Көлік министрлігіне жүк шоғырландыру және тарату орталықтарын құруды ескере отырып, сервистік инфрақұрылымды дамыту жұмыстарын күшейту тапсырылды.

Аталған жобалардың барлығы, сондай-ақ көлік саласында цифрлық шешімдерді енгізу мәселесі Көлік министрлігінің ерекше бақылауында болуға тиіс, – деп атап өтті Олжас Бектенов.

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