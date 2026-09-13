Астанада екі автобус аялдамасы уақытша жабылды
Елорда тұрғындары мен қонақтарына енгізілген шектеулерді ескеріп, бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылады.
13 Қыркүйек 2026, 13:34
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13 Қыркүйек 2026, 13:3413 Қыркүйек 2026, 13:34
83Фото: CTS
Астанада «Қарталы» және «Ақан Сері» аялдамаларында жолаушыларды отырғызу және түсіру уақытша тоқтатылды.
Қалалық қызметтердің мәліметінше, аялдамаларға автобустардың кіріп-шығуы мүмкін болмағандықтан, аталған аялдамаларда жолаушыларды отырғызу және түсіру уақытша жүзеге асырылмайды.
Елорда тұрғындары мен қонақтарына енгізілген шектеулерді ескеріп, бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылады.
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