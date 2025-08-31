Астанада дәстүрлі ауыл шаруашылығы жәрмеңке маусымы басталды

Астанада дәстүрлі ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінің маусымы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олар 30 тамыз бен 26 қазан аралығында әр демалыс күндері өткізіледі. Алғашқылардың бірі болып елордаға Түркістан облысының аграрийлері өз өнімдерін алып келді.
Жыл сайынғы жәрмеңкелерге еліміздің 17 өңірінің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері қатысады. Маусымды Түркістан облысының фермерлері ашып, елордаға 600 тоннадан астам өнім жеткізді. Оның ішінде 200 тонна көкөніс, 100 тонна ет және ет өнімдері, 100 тонна сүт өнімдері, 80 тонна бақша өнімдері, 50 тонна жеміс-жидек, 19 тонна балық, 12 мың дана жұмыртқа және 60 тоннадан астам басқа да азық-түлік өнімдері бар.
Жәрмеңке қақпасында қонақтарды Қазақстанның үлкен картасы мен ұлттық аспаптарда ойнаған музыканттар қарсы алды. Сауда қатарларында азық-түлікпен қатар керамика бұйымдары мен тоқыма өнімдері де ұсынылды.
Біз Түркістан облысынан, негізінен Асықата, Манкент және Қарабау ауылдарынан келдік. Бұл жерлер мал шаруашылығымен танымал. Бізде бордақылау дәстүрлі әдіспен жүреді: алдымен жылқылар жайылымда бағылады, кейін оларды фермаға әкеліп, алты айға дейін ұстаймыз. Азығы – дәнді дақылдардан құрастырылған, теңгерімді. Сондықтан еті тығыз әрі дәмді болады. Негізінен бұл – біздің климатқа жақсы бейімделген жергілікті қазақы жылқылар, – деді фермер Данияр өз өнімдері жайлы.
Әр демалыс күндері елордаға өзге өңірлердің аграрийлері келеді:
- 6-7 қыркүйек – Жамбыл және Ұлытау облыстары;
- 13-14 қыркүйек – Қызылорда және Ақтөбе облыстары;
- 20-21 қыркүйек – Абай және Атырау облыстары;
- 27-28 қыркүйек – Алматы, Жетісу және Маңғыстау облыстары;
- 4-5 қазан – Батыс Қазақстан және Қостанай облыстары;
- 11-12 қазан – Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары;
- 18-19 қазан – Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары;
- 25-26 қазан – Ақмола облысы.
Жалпы осы өңірлердің ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 10 мың тоннадан астам өнім сатуды жоспарлап отыр.
Айта кетейік, биылғы жәрмеңке Қарқаралы тасжолы, 1 мекенжайында (қалалық «Қазанат» ипподромының қарсы бетінде) өтіп жатыр. Қала тұрғындары мен қонақтарының ыңғайлылығы үшін №18, №37 және №303 автобус бағыттары қатынайды.