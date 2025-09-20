Астанада Backstreet Boys концерті кезінде шаттл-маршруттар іске қосылады

Астанада 21 қыркүйек күні әйгілі Backstreet Boys тобының концерті өтеді. Көрермендердің ыңғайлылығы үшін бұл күні арнайы автобустар ұйымдастырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қала әкімдігінің мәлімдеуінше, шаттл-автобустар көрермендерді концерт өтетін «Астана Арена» стадионына жеткізеді.
Көрермендерді жеткізу сағат 16:00-ден бастап бес аялдамадан басталады:
- «Астаналық цирк» автотұрағы;
- «Әзірет Сұлтан» мешітінің автотұрағы;
- «Қазақстан» спорт кешені (Қ.Сәтбаев көшесі) алдындағы автотұрақ;
- Орталық саябақ автотұрағы;
- «Бас мешіт» алдындағы автотұрақ.
Қосымша шаттл-маршруттардың ұйымдастырылуы жолдағы көлік кептелісін азайтып, қала тұрғындары мен қонақтарының ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.