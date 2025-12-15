Астанада автобус бағанға соғылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқиға Керей мен Жәнібек хандар көшесінде болған. Жолда жүріп келе жатқан Iveco маркалы автобусының жүргізушісі рөлді басқара алмай қалған.
Керей мен Жәнібек хандар көшесімен қозғалып келе жатқан Iveco маркалы автобустың жүргізушісі рөлді басқара алмай, жол шамдарының тіреуіне соғылған. Жол-көлік апаты салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Тексеру жұмыстары жүргізілуде, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
