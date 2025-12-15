Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада автобус бағанға соғылды

Бүгiн, 17:31
telegram.org/Astanovka98
Фото: telegram.org/Astanovka98

Астанада автобус бағанға соғылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Оқиға Керей мен Жәнібек хандар көшесінде болған. Жолда жүріп келе жатқан Iveco маркалы автобусының жүргізушісі рөлді басқара алмай қалған. 

Керей мен Жәнібек хандар көшесімен қозғалып келе жатқан Iveco маркалы автобустың жүргізушісі рөлді басқара алмай, жол шамдарының тіреуіне соғылған. Жол-көлік апаты салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Тексеру жұмыстары жүргізілуде, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Астанада көтергіштің сым арқаны үзіліп, жұмысшы қаза тапқанын хабарладық. 

