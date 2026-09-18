Астанада Ақмешіт пен Алматы көшелерінің қиылысы жыл соңына дейін жабылады
Жол учаскесіне жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.
18 Қыркүйек 2026, 02:27
БӨЛІСУ
18 Қыркүйек 2026, 02:2718 Қыркүйек 2026, 02:27
134Фото: pixabay
Астанада Ақмешіт және Алматы көшелерінің қиылысы жыл соңына дейін жабылады, деп хабарлады қала әкімдігі.
Аталған учаскеде көлік тоннелін салу аясында құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты Ақмешіт және Алматы көшелерінің қиылысындағы қозғалыс толығымен тоқтатылады.
Жолдың жабылу схемасы
Учаскеге жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы ықтимал өзгерістерді ескеруді сұрайды.
Ең оқылған:
- «Тыңдап тұрсың ба, мен тергеушімін»: Шымкентте өзін полицей ретінде таныстырған қыз анықталды
- Қазақстан-Корея серіктестігі жаңа экономикалық мүмкіндіктерге жол ашады – сарапшылар пікірі
- Қазақстан мен Корея 2027-2030 жылдарға арналған жаңа экономикалық бағдарлама әзірлейді
- Президент: Қазақстан мен Корея цифрлық технологиялар, көлік және AI салаларындағы ынтымақтастықты күшейтеді
- «Реалдан» бастап Джей Ло мен УЕФА Суперкубогына дейін: Қазақстандағы әлем назарын аударған оқиғалар