Астанада әлемді өзгертетін идеялар айтылады

13-14 қыркүйек күндері Астанада TEDxAstana 2025 конференциясы өтеді. Қаланың зияткерлік және мәдени өміріндегі маңызды шаралардың бірі биыл “Мұра” тақырыбымен өтпек, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биылғы конференция жоба командасы үшін үлкен маңызға ие. Өйткені былтыр TEDxAstana командасы TED қорының Legacy лицензиясын иеленген болатын. Legacy – әлем бойынша 3 600-ден астам команда арасынан небәрі 20 команда иеленген ерекше марапат. Бұл мәртебе астаналық командаға мұра түсінігін қала, қоғам және жеке адам тұрғысында талқылауға шабыт берген.
Өз жұмысымыз арқылы артымызда “із қалдыруды” мақсат етпеген едік. TEDxAstana командасының әр өкілі түрлі себеппен қоныс тепкен Астана қазір әрқайсымыздың жүрегімізде ерекше орын алады. Бүгінге дейін біздің команда сүйікті қаламызды әлемді өзгертуге қауқарлы идеялар алаңына айналдыру үшін қызмет етіп келеді. Біз дала мен қалаларда, ғылыми зертханалар мен шеберханаларда, жүректер мен ақылда туған идеяларды жинап, көпшілікке бөлістік. Осылайша біз жаһандық деңгейде бағаланған өз мұрамызды жинақтап келген екенбіз. Бірақ мұраға ие болу – бұл оны бөлісе білу және уақыты келгенде еркіндік беру емес пе!? Себебі бұл мұра ендігі жерде тек бізге ғана тиесілі емес. Біздің мұрамыз бізден де ұзақ өмір сүруі әбден мүмкін ғой, – дейді TEDxAstana ұйымдастырушылары.
Конференцияда мына сұрақтар талқыланбақ: Қазіргі кезде мұра деген не? Мұра қалай қалыптасады және не мұраға айналатынын, ал не ұмыт болатынын кім шешеді? Мұраны мақсатты түрде қалыптастыру керек пе, әлде өз ісіңді махаббатпен жасау жеткілікті ме? Бізден кейін не қалады: әрекет пе, идея ма, мән-мағына ма?
TEDxAstana — жаһандық TED қорының лицензиясымен 2015 жылдан бері Қазақстанда өткізіліп келе жатқан тәуелсіз, коммерциялық емес конференция. Жобаның миссиясы – қазақстандық бірегей идеяларды табу және тарату, жергілікті сараптаманы дәріптеп, жаһандық цифрлық білім кеңістігіне енгізу.