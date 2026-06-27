Астанада Әл-Фараби даңғылында автобус өртенді
Өрттің себебі анықталып жатыр.
Бүгiн 2026, 13:29
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Бүгiн 2026, 13:29Бүгiн 2026, 13:29
96Фото: pixabay.com
Астанада Әл-Фараби даңғылы маңында автобус өртенді.
Оқиға орнына жедел қызметтер жетіп, өрт толық сөндірілді.
ТЖД мәліметінше, өрт автобустың артқы бөлігіндегі қозғалтқыш бөлімінен шыққан. Құтқарушылар келгенге дейін барлық жолаушы автобустан өздігінен шығып үлгерген.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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