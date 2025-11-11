Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада 14 млрд теңгеге геологиялық зерттеу орталығы салынады

Бүгiн, 11:01
171
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астанада геологиялық зерттеуге арналған зертханалық кешен бой көтереді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан Үкімет отырысында мәлімдеді.

Геологиялық талдау сапасын арттыру мақсатында «Ұлттық геологиялық қызмет» базасында жаңа заманауи зертханалық кешен құрылып, ғылыми-технологиялық орталық ретінде қызмет атқаратын болады. Жобада зертханадан бөлек қор сақтау және керноқойма ғимараттары да қарастырылған. Бұл елімізде бірыңғай геологиялық деректер базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді, - деп атап өтті вице-министр.

Сондай-ақ ол жаңа зертхананың ғимараты үшін елордадан қанша гектар жер бөлінгеніне де тоқталды.

Құрылыс жұмыстарына Астана қаласынан 4 гектар жер учаскесі бөлінді. Жоба құны – 14 миллиард теңге. Зертханалық кешенді 2028 жылғы желтоқсанда іске қосу жоспарлануда, - деді Иран Шерхан.

