Астанада 14 млрд теңгеге геологиялық зерттеу орталығы салынады

Астанада геологиялық зерттеуге арналған зертханалық кешен бой көтереді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан Үкімет отырысында мәлімдеді.
Геологиялық талдау сапасын арттыру мақсатында «Ұлттық геологиялық қызмет» базасында жаңа заманауи зертханалық кешен құрылып, ғылыми-технологиялық орталық ретінде қызмет атқаратын болады. Жобада зертханадан бөлек қор сақтау және керноқойма ғимараттары да қарастырылған. Бұл елімізде бірыңғай геологиялық деректер базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді, - деп атап өтті вице-министр.
Сондай-ақ ол жаңа зертхананың ғимараты үшін елордадан қанша гектар жер бөлінгеніне де тоқталды.
Құрылыс жұмыстарына Астана қаласынан 4 гектар жер учаскесі бөлінді. Жоба құны – 14 миллиард теңге. Зертханалық кешенді 2028 жылғы желтоқсанда іске қосу жоспарлануда, - деді Иран Шерхан.