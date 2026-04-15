Астана жаңа мәртебе алады: бюджет пен өңірлерге қалай әсер етеді – Ұлттық экономика министрлігінің жауабы
Астанаға жаңа мәртебе Конституциялық заң деңгейінде бекітіледі, алайда бюджет пен өңірлер арасындағы қаражат бөлу өзгермейді.
Қазақстанда "Қазақстан Республикасының астанасының мәртебесі туралы" Конституциялық заң жобасын әзірлеу басталды. Ұлттық экономика министрлігі BAQ.KZ-тің ресми сауалына берген жауабында, құжат Астананың ерекше рөлін жоғары құқықтық деңгейде бекітетінін, бірақ қаланың бюджеттік моделін өзгертпейтінін және өңірлер арасындағы қаражатты қайта бөлуді көздемейтінін хабарлады.
BAQ.KZ тілшісі қандай өзгерістер қарастырылып жатқанын, жаңа мәртебе астананы қаржыландыруға әсер ете ме және қандай экономикалық нәтижелер күтілетінін анықтады.
Бұған дейін Қазақстанда бірден бірнеше жаңа конституциялық заң қабылдау жоспарланып отырғаны хабарланған еді, оның ішінде астана мәртебесі мен елдің әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы заңдар бар.
Астананы қаржыландыру өзгере ме
Жаңа Конституцияда астана мәртебесі заңмен айқындалатыны бекітілген, бұл жеке Конституциялық заң әзірлеуге негіз болды. Негізгі мәселелердің бірі – Астананы қаржыландыру өзгеруі мүмкін бе деген сұрақ. Ұлттық экономика министрлігі жаңа бастама қаражатты қайта бөлуді қарастырмайтынын мәлімдеді.
Конституциялық заң жобасында жаңа нормалар енгізілмейді, оның ішінде бюджеттік және салықтық мәселелер бойынша да өзгерістер жоқ, керісінше қолданыстағы нормалар өзгеріссіз сақталады. Бұл мәселелер қазіргі таңда қолданыстағы бюджеттік және салық заңнамасымен реттеледі, – делінген жауапта.
Сонымен қатар, құжат астана мен өңірлер арасындағы тепе-теңдікке әсер етпейді.
Конституциялық заңды қабылдау астана мен өңірлердің дамуы арасындағы балансқа теріс әсер етпейді. Ұсынылып отырған нормалар астана пайдасына қаржылық немесе өзге де ресурстарды қайта бөлуді көздемейді және қолданыстағы бюджетаралық қатынастар жүйесі мен өңірлік саясат тетіктерін өзгертпейді, – деп хабарлады министрлік.
Астана мен өңірлер арасындағы алшақтық ұлғаймай ма
Елдің теңгерімді дамуы мәселесі негізгі бағыттардың бірі болып қала береді. Министрлік 2030 жылға дейінгі өңірлік даму тұжырымдамасына сүйенеді.
Мемлекеттік саясат өңіраралық теңсіздіктерді азайтуға және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын теңгерімді етуге бағытталған. Барлық макроөңірлерді олардың экономикалық мамандануын ескере отырып кешенді дамытуға көшу, сондай-ақ ұлттық экономикадағы өңірлердің рөлін күшейту қарастырылған, – деп атап өтті ведомство.
Ұлттық экономика министрлігі елордалық агломерацияны дамыту ресурстар мен халықтың шамадан тыс шоғырлануына жол бермеу үшін белгілі бір шектеулерді ескере отырып жүргізілетінін атап өтті.
Агломерацияларды, оның ішінде астаналық агломерацияны дамыту экономикалық өсудің маңызды факторы ретінде қарастырылады, алайда бұл ресурстар мен халықтың шамадан тыс шоғырлануына жол бермеу шараларымен қатар жүреді. Осыған байланысты аумақтық дамудың полицентрлік моделін дамыту, моноқалаларды, ауылдық аумақтарды және басқа да өңірлерді қолдау қарастырылған, – деп түсіндірді министрлік.
Қала мен оның келбетінде не өзгереді
Заң жобасы негізінен қала құрылысы мен астананың келбеті мәселелерін қамтиды.
Конституциялық заң жобасы уәкілетті ұйымдардың қызметін, астананың бірыңғай архитектуралық келбеті мен дизайн-кодын, “жасыл белдеуді” қалыптастыруды, инфрақұрылымды және тағы басқа мәселелерді бекітуге мүмкіндік береді, – деп хабарлады Ұлттық экономика министрлігі.
Ведомство мәліметінше, құжат қалалық ортаға қойылатын талаптарды жүйелейді – архитектура мен дизайн-кодтан бастап жол қозғалысын ұйымдастыру мен “жасыл белдеуді” дамытуға дейін. Бұл ретте бизнес пен азаматтарға қосымша шектеулер енгізілмейді.
Конституциялық заң жобасы арнайы шектеуші құқықтық режимдерді енгізуді көздемейді. Құрылыс, инфрақұрылым және қалалық ортаны қалыптастыру саласындағы реттеу қолданыстағы заңнама аясында талаптарды қосымша жүйелеу арқылы жүзеге асырылады, – деп нақтылады министрлік.
Бұл Астана экономикасына қалай әсер етеді
Министрлікте жаңа заң астана экономикасына оң әсер етеді деп күтуде.
Конституциялық заңды қабылдау жалпы алғанда астананың тұрақты экономикалық дамуына ықпал етеді. Біріншіден, бизнес үшін түсінікті әрі тұрақты жағдайлар жасау, сондай-ақ бас жоспарда қарастырылған инфрақұрылым мен индустриялық аймақтарды дамыту есебінен инвестициялар өседі деп күтілуде, – деп хабарлады ведомство.
Сонымен қатар, жұмыспен қамту да артады деп болжанып отыр. Соның нәтижесінде қала экономикасы өседі.
Жұмыспен қамту артады. Бұл тұрғын үй құрылысы, өнеркәсіптің дамуы, қызмет көрсету саласы мен IT-сектордың кеңеюімен байланысты, нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылады. Халық санының өсуі, іскерлік белсенділіктің кеңеюі және экономиканың әртараптандырылуы есебінен қаланың жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) өседі деп күтілуде. Жалпы әсер инвестициялар, жұмыс орындары және іскерлік белсенділіктің біртіндеп артуымен көрінеді, бұл қала дамуының бекітілген жоспарларына негізделеді, – делінген жауапта.
Қазіргі уақытта Конституциялық заң жобасы қоғамдық талқылауға шығарылған. Бұған дейін BAQ.KZ жазғандай, астана мәртебесіне қатысты құжаттар жаңа Конституцияны іске асыру аясында Мәжіліске енгізіледі деп жоспарланып отыр.
Осылайша, жаңа құжат қолданыстағы ережелерді өзгертпейді, тек оларды жоғары деңгейде бекітеді. Бұл Астананың дамуын бизнес пен инвесторлар үшін неғұрлым болжамды етіп, қала экономикасының өсуін қолдауға және сонымен бірге ел астанасы мен өңірлер арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.
