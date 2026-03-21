Астана–Қостанай бағытында уақытша қозғалыс шектеуі енгізілді

"Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Қостанай – РФ шекарасы" автожолының бір бөлігінде қозғалыс шектелді.

Бүгiн 2026, 02:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
depositphotos.com Бүгiн 2026, 02:15
Бүгiн 2026, 02:15
50
Фото: depositphotos.com

Республикалық маңызы бар аталған тасжолда көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

20 наурыз күні сағат 22:00-ден бастап дизельді және қоғамдық автокөліктердің қозғалысына шектеу қойылды. Шектеу жол жамылғысының шамадан тыс ылғалдануына және күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты енгізілген.

Атап айтқанда, қозғалыс KAZ03 "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Қостанай – РФ шекарасы" тасжолының 346–407 шақырым аралығында — Жақсы елді мекенінен Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейінгі бөлігінде шектелді. Жабық учаскенің ұзындығы 61 шақырымды құрайды.

Жүргізушілерге маршруттарын алдын ала жоспарлап, жол жағдайындағы өзгерістерді қадағалау ұсынылады.

 

Наверх