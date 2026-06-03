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  • Астана мен Көкшетау арасындағы тасжолда жан түршігерлік жол апаты: 5 адам жарақат алды

Астана мен Көкшетау арасындағы тасжолда жан түршігерлік жол апаты: 5 адам жарақат алды

Оқиға бүгін Астана – Көкшетау – Петропавл республикалық маңызы бар автожолының 254-шақырымында жол-көлік оқиғасы тіркелген.

Бүгiн 2026, 22:58
АВТОР
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"ҚазАвтоЖол" Бүгiн 2026, 22:58
Бүгiн 2026, 22:58
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Фото: "ҚазАвтоЖол"

Астана мен Көкшетау арасындағы республикалық маңызы бар тасжол учаскесінде Toyota Alphard пен "ГАЗель" көлігінің қатысуымен ірі жол апаты болды.

Дереккөздің мәліметінше, бүгін Астана – Көкшетау – Петропавл республикалық маңызы бар автожолының 254-шақырымында жол-көлік оқиғасы тіркелген.

Алдын ала мәлімет бойынша, Toyota Alphard көлігінің жүргізушісі Көкшетау қаласы бағытында келе жатып, рөлге ие бола алмай қалған. Сондай-ақ қауіпсіз арақашықтықты сақтамау салдарынан жолда бірге бағыттас қозғалып келе жатқан "ГАЗель" көлігімен соқтығысқан. Аталған көлік жолдың жүру бөлігінде таңба сызу жұмыстарын сүйемелдеп жүрген, – деп хабарлады баспасөз қызметі.

Жол апаты салдарынан 5 адам зардап шеккені хабарланды. Барлық зардап шеккен азаматтар жедел жәрдем бригадасымен Бурабай ауданының орталық аудандық ауруханасына жеткізілді.

Оқиға орнын тексеру барысында жол учаскесінің түзу екені, жол жабыны асфальт-бетоннан тұратыны анықталды. Жолдың жүру бөлігінде көзге көрінетін ақаулар табылған жоқ. Оқиға болған сәтте бұл учаскеде "ҚАЖсервис" ЖШС Ақмола облыстық филиалына қарасты ДЭУ-88 мекемесінің күшімен жол таңбасын салу жұмыстары жүргізіліп жатқан, – деп қосты ұлттық компания.

 

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