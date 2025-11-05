Astana Media Week-2025: Орта Азиядағы ең ірі медиа апталық өтіп жатыр

Елордада Astana Media Week дәстүрлі медиа апталығы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үш күнге жалғасатын айтулы жиын биыл «Ұлтқа қызмет ету – медиа миссиясы» тақырыбы аясында өтеді. Апталыққа медиа мамандар, халықаралық серіктестер және мемлекеттік ұйымдар жиналып, ой қозғайды деп күтілуде.
Бағдарламада медиаэтика, деректі фильм түсіру, жасанды интеллектті пайдалану, имидж менеджменті, цифрлық коммуникациялар және дата-журналистикаға арналған сессиялар қарастырылған. Сондай-ақ журналистердің кәсіби шеберлігін арттыруға бағытталған пленарлық отырыстар, панельдік пікірталастар, презентациялар, жабық форматтағы питчинг жобалар мен практикалық шеберлік сағаттары өтеді.
Спикерлер қатарында Euronews, Anadolu Agency, TRT Avaz Kanal, «Хабар», «Qazaqstan», Atameken Business, NUR.KZ және Өзбекстан, Түркия, Еуропадан келген сарапшылар бар.
Арнайы стриминг платформалар нарығына арналған сессиялар да өтеді. Оған TV+, Кинопоиск, Unico Play, Birge TV, Freedom Media өкілдері қатысады.