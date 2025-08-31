Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астана маңында қар жауды

Бүгiн, 03:07
Сенбі, 30 тамыз күні Ақмола облысындағы Макинка ауылының маңында қар жауды. Оқиға куәгерлері әлеуметтік желіде Астана – Көкшетау тас жолында түсірілген видеоны жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кадрлардан жол жиектерін қар басып қалғанын көруге болады.

Бүгінгі ауа райын қараңыз. Қар. Сондай қорқынышты. Бүгін 30 тамыз деп кім ойлаған, – дейді видео түсіруші.

Сонымен қатар, кеше "Қазгидромет" синоптиктері Қазақстанға батыс антициклонының ауыса бастағанын хабарлаған. Салқын ауа массаларының әсерінен ол елдің басым бөлігінде ауа температурасының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі.

