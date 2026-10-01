Астана халқы 1,7 миллионнан асты

Тек тамыз айының өзінде елорда тұрғындарының саны 9 780 адамға артқан. Ал жыл басынан бері Астана халқы 61 209 адамға көбейген.
Жалпы, 1 қыркүйекте Қазақстан халқының саны 20 618 796 адамға жетті. Жыл басында бұл көрсеткіш 20 499 822 адам болған.
Халық саны бойынша алғашқы орында Алматы қаласы тұр. Қыркүйек басында мегаполисте 2 387 896 адам тіркелген.
Екінші орында – 2 142 709 тұрғыны бар Түркістан облысы. Бір айда Алматы халқы 8 мыңнан астам адамға көбейген. Ал Түркістан облысында тұрғындар саны 2 мыңнан астам адамға азайған.
Тұрғыны 1 миллионнан асатын өңірлер:
Алматы облысы – 1 615 631 адам;
Шымкент қаласы – 1 316 888 адам;
Жамбыл облысы – 1 210 084 адам;
Қарағанды облысы – 1 130 123 адам.
Халқы ең аз өңір – Ұлытау облысы. Мұнда 217 274 адам тұрады.
Солтүстік Қазақстан облысында 510 756, Абай облысында 590 702 тұрғын бар. Ал ауыл халқының саны 7 382 755 адамды құрады.