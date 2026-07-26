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Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары

26 Шілде 2026, 08:41
АВТОР
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pexels.com 26 Шілде 2026, 08:41
26 Шілде 2026, 08:41
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Фото: pexels.com

26 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамдары белгілі болды.

Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары: сатып алу – 470,00 теңге, сату – 476,91 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 533,01 теңге, сату – 542,94 теңге;
  • Ресей рублі: сатып алу – 5,69 теңге, сату – 6,10 теңге.

Алматы қаласында:

  • АҚШ доллары: сатып алу – 471,76 теңге, сату – 474,18 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 537,88 теңге, сату – 543,28 теңге;
  • Ресей рублі: 5,70–5,83 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкент қаласында:

  • АҚШ доллары: сатып алу – 471,10 теңге, сату – 473,19 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 536,90 теңге, сату – 542,76 теңге;
  • Ресей рублі: сатып алу – 5,71 теңге, сату – 5,78 теңге.

Ұлттық валюта бойынша бүгінгі ресми бағамдар:

  • 1 АҚШ доллары – 476,07 теңге;
  • 1 еуро – 541,86 теңге;
  • 1 Ресей рублі – 6,08 теңге.

24 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 476,07 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 9,85 теңгеге өскен.

Валюта бағамдары айырбастау орындарына қарай аздап өзгеруі мүмкін. Сарапшылар валюта нарығындағы өзгерістерге ішкі және сыртқы экономикалық факторлар, әлемдік нарықтағы ахуал және сұраныс пен ұсыныс деңгейі әсер ететінін атап өтеді.

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