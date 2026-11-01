Астана – Алматы пойызының билеттеріне жеңілдіктер жарияланды

Ұлттық тасымалдаушы №3/4 "Нұрлы жол – Алматы-2" бағыты бойынша билеттерге 25% жеңілдік жариялады.

1 Қараша 2026, 02:51
АВТОР
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ҚТЖ 1 Қараша 2026, 02:51
1 Қараша 2026, 02:51
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Фото: ҚТЖ
 
"Жолаушылар тасымалы" АҚ еліміздегі сұранысқа ие бағыттардың бірінде теміржол билеттеріне арнайы апталық жеңілдік ұсынады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
 
2026 жылғы 2 – 5 қараша аралығында №3/4 "Нұрлы жол – Алматы-2" бағытындағы пойыз билеттерін 25% жеңілдікпен сатып алуға болады. Бұл ұсыныс жолаушыларға Астана мен Алматы қалалары арасында тиімді бағамен сапар шегуге мүмкіндік береді. Билеттерді bilet.railways.kz ресми сайтынан және теміржол вокзалдарының билет кассаларынан сатып алуға болады, – деп жазылған хабарламада.

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