Астана – Алматы пойызының билеттеріне жеңілдіктер жарияланды
Ұлттық тасымалдаушы №3/4 "Нұрлы жол – Алматы-2" бағыты бойынша билеттерге 25% жеңілдік жариялады.
1 Қараша 2026, 02:51
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1 Қараша 2026, 02:511 Қараша 2026, 02:51
113Фото: ҚТЖ
"Жолаушылар тасымалы" АҚ еліміздегі сұранысқа ие бағыттардың бірінде теміржол билеттеріне арнайы апталық жеңілдік ұсынады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 2 – 5 қараша аралығында №3/4 "Нұрлы жол – Алматы-2" бағытындағы пойыз билеттерін 25% жеңілдікпен сатып алуға болады. Бұл ұсыныс жолаушыларға Астана мен Алматы қалалары арасында тиімді бағамен сапар шегуге мүмкіндік береді. Билеттерді bilet.railways.kz ресми сайтынан және теміржол вокзалдарының билет кассаларынан сатып алуға болады, – деп жазылған хабарламада.
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