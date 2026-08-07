Astana AI Film Festival: Әлемнің 90 елінен 1900-ден астам өтінім түсті
Астанада өтетін ЖИ-фильмдер фестиваліне АҚШ пен Үндістантан көбірек қызығушылық танытты.
Астанада 1900-ден астам өтінім түскен халықаралық ЖИ-фильмдер фестивалі өтеді.
Астанада жасанды интеллект көмегімен түсірілген фильмдердің халықаралық фестивалі – Astana AI Film Festival шарасына дайындық жалғасуда.
Бүгінгі таңда конкурсқа әлемнің 90-нан астам елінен 1900-ден астам өтінім түсті.
Фестивальді ұйымдастыру және дайындау мәселелері Astana AI Film Festival қорының Қамқоршылық кеңесінің отырысында талқыланды.
Қатысушылар конкурстық бағдарламаны, Astana Digital Bridge аясында өтетін шараның өту форматын, сондай-ақ қатысушылар мен халықаралық қонақтарды қабылдау мәселелерін қарастырды.
Өтінімдер саны бойынша қай елдер көш бастап тұр?
Фестивальге ең үлкен қызығушылықты АҚШ, Үндістан және Қазақстан кинематографистері танытты.
Ұйымдастырушылардың мәліметінше, өтінімдер үлесі төмендегідей бөлінді:
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АҚШ – 17%;
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Үндістан – 10%;
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Қазақстан – 8%;
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Оңтүстік Корея мен Қытай – 5%-дан;
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Ұлыбритания – 4%;
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Ресей мен Гонконг – 3%-дан.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, өтінімдердің мұндай географиясы әлемдік киноиндустрияның фильм жасауда жасанды интеллектіні қолдануға деген қызығушылығының артып келе жатқанын көрсетеді.
Халықаралық әділ қазылар алқасына кімдер кірді?
Фестивальдің халықаралық қазылар алқасының құрамына мәдениет, кино және технология саласының танымал өкілдері енді.
Олардың қатарында ЮНЕСКО-ның бұрынғы бас директоры Одрэ Азуле, China Film Group өкілі Ма Пин және Бейжің киноакадемиясының өкілі Ван Хао бар.
Astana AI Film Festival фестивалінің бас серіктесі – Freedom Holding Corp.
Фестиваль қалай өтеді?
Astana AI Film Festival Астанада 2026 жылдың 1–3 қазаны аралығында Astana AI Week шеңберінде өтеді.
Бағдарламада мынадай шаралар жоспарланған:
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Жүлде қоры 1 миллион АҚШ долларын құрайтын ЖИ-фильмдердің халықаралық конкурсы;
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Жасанды интеллект және кино тақырыбындағы конференция;
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Жобалар питчингі;
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Көпшілікке арналған кинокөрсетілімдер;
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ЖИ, кино және цифрлық шығармашылық саласындағы сарапшылармен кездесулер.
Конкурстың басты тақырыбы – «The future worth living in» («Өмір сүруге тұрарлық болашақ»).
Сондай-ақ бес номинацияны қамтитын ашық конкурстық секция қарастырылған. Өтінім қабылдау 2026 жылдың тамыз айының соңына дейін жалғасады.
Қатысушылардың фильмдері қайда көрсетіледі?
Фестивальдің ресми бағдарламасына енген туындылар алғаш рет көрермендерге үлкен экранда – Астанадағы Chaplin кинотеатрында ұсынылады.
Іскерлік бағдарлама Digital Bridge форумы аясында өтіп, халықаралық мамандардың қатысуымен өтетін пленарлық және панельдік сессияларды, шеберлік сабақтары мен воркшоптарды қамтиды.
Ұйымдастырушылардың пікірінше, Astana AI Film Festival өткізу кинематографтың жаңа бағытын дамытуға арналған алаңға айналады, онда жасанды интеллект фильм түсіру процесін ғана емес, контент өндірісінің өзіне деген көзқарасты өзгертеді.
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