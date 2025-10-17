АШМ Қазақстаннан сиыр етін шығаруға шектеу енгізуді ұсынды

Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігі ел аумағынан ірі қара мал етін (сиыр етін) шығаруға шектеу қоюды ұсынды. Бұл шара өнім бағасын тұрақтандыруға бағытталған. Тиісті бұйрық жобасы 17 қазанда «Ашық НҚА» порталында жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құжатқа сәйкес, 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін жаңа сойылған, салқындатылған және мұздатылған сиыр етін үшінші елдерге де, Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттеріне де шығаруға шектеу қойылады.
Министрлік мұндай шара «елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамытуға және сиыр еті бағасын тұрақтандыруға» бағытталғанын атап өтті.
Қазіргі уақытта құжат 22 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.
Бұған дейін министрлік республика аумағына жаңа сойылған тауық жұмыртқасын әкелуге бір айлық тыйым салу туралы бұйрық жобасын дайындаған болатын. Бұл шара жергілікті өндірушілерді қорғау мақсатында қолға алынған.
Ал 16 қазанда Сауда және интеграция министрі Арман Шәккалиев билік елдің барлық өңіріне арзандатылған сиыр етін тікелей жеткізуді ұйымдастыратынын мәлімдеді.