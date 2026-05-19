Арзан тур: ШҚО тұрғыны Египет пен Түркияға жеңілдетілген жолдама ұсынып, 13 адамды алдап кеткен
Алаяқ жеңілдетілген жолдамалар ұсынып, 20 миллион жинап алған.
Шығыс Қазақстан Облысының тұрғыны «Travel the world» туристік фирмасын құрған және әлеуметтік желілерде БАӘ, Египет пен Түркияға ерте брондау бағдарламасы бойынша тиімді бағамен туристік жолдамалар сатылатыны туралы жарнамалар жариялаған.
Ол алаяқтық жолмен 13 жәбірленушінің жалпы сомасы 20 млн теңге ақшалай қаражатын жымқырған. Сот оны аса ірі мөлшерде жасалған алаяқтық қылмысы үшін кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған. Апелляциялық сатыдағы сот оған «Рақымшылық жасау туралы» Заңын қолданып, жазаны 4 жылға дейін қысқартқан. Сот актісінің заңдылығын тексеру барысында рақымшылық заңының дұрыс қолданылмағаны анықталды. Прокурордың кассациялық наразылығы бойынша апелляциялық сатының қаулысы өзгертілді. Бас бостандығынан айыру мерзімі 5 жылға ұлғайтылды, деп хабарлады Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Азаматтарға әлеуметтік желілер арқылы туристік жолдамалар сатып алу кезінде сақ болу ұсынылады.
Ескке салайық, бұған дейін арзан жолдама алып, демалуға бармақшы болған астаналықтар алданып қалды.
