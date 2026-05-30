Әртістік жүзуден Қазақстан екінші жүлдесіне ие болды

Ел қоржынына Алдияр Рамазанов екінші жүлдені салды. Ол төрешілердің шешімімен 223,0833 ұпай жинады.

Фото: ҰОК
 
Әртістік жүзуден Испанияның Понтеведра қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші жүлдесіне қол жеткізді.

Бұл жолы ел қоржынына медальді Алдияр Рамазанов салды.

Қазақстандық спортшы ерлер арасындағы техникалық бағдарламада өнер көрсетіп, үшінші орынға табан тіреді. Отандасымыз төрешілердің шешімімен 223,0833 ұпай жинады.

Италиялық Филиппо Пелати 229,7325 ұпаймен алтын медаль жеңіп алды. Испаниялық Энеко Санчес Агилар 228,4342 ұпаймен күміс медальға ие болды.

Тағы бір қазақстандық спортшы Виктор Друзин жарысты бесінші орынмен аяқтады. Оның нәтижесі - 203,5667 ұпай.

Айта кетейік, бұл Алдияр Рамазановтың аталған турнирдегі екінші жүлдесі. Бұған дейін ол Ясмина Исламовамен жұптасып, техникалық бағдарламада қола медаль жеңіп алған еді.

