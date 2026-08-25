Арменияда бұрынғы президент Роберт Кочарян ұсталды
Арменияның бұрынғы президенті Роберт Кочарян сыбайлас жемқорлық сипаттағы қылмыстық істі тергеу аясында ұсталды. Бұл туралы республиканың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитеті хабарлады.
Кочарянға қандай айып тағылуда?
Арменияның Бас прокуратурасы Кочарянға қатысты үш бап бойынша қылмыстық іс қозғады.
Экс-президентке қызмет өкілеттігін асыра пайдаланудың үш эпизоды, аса ірі мөлшерде екі рет пара алу және аса ірі мөлшерде төрт рет ақшаны жылыстату деректері бойынша айып тағылуда.
Тергеу нұсқасы бойынша, Кочарян 1998-2008 жылдар аралығында президент болып тұрған кезінде жақын адамдарымен сөз байласа отырып, мемлекеттік мүлікті иемдену және бірқатар нысандарды нарықтық бағадан әлдеқайда төмен бағамен сатып алу үшін қызметтік жағдайын пайдаланған.
Әңгіме жүздеген жер учаскелері мен жылжымайтын мүлік объектілері туралы болып отыр.
Іс бойынша басқа кімдер өтіп жатыр?
Қылмыстық істер тағы тоғыз адамға қатысты қозғалды. Олардың арасында Роберт Кочарянның үлкен ұлы Седрак Кочарян, бұрынғы қорғаныс министрі Серж Саргсян, экс-премьер-министр Андраник Маргарян, Ереванның бұрынғы мэрі Гагик Бегларян, сондай-ақ құрылыс бизнесінің өкілдері бар.
Кочарян отбасына тиесілі жылжымайтын мүлік нысандарын мүмкін болатын иеліктен шығарудың алдын алу үшін оларға тыйым салу шаралары қабылданды.
Кочарянның отбасында не болып жатыр?
Сейсенбі күні Арменияның Ұлттық қауіпсіздік қызметі мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитетінің қызметкерлері бұрынғы президенттің отбасымен байланысты бірнеше мекенжай бойынша тінту жұмыстарын жүргізді.
Тінту Роберт Кочарян мен оның ұлдарының үйлерінде өтті. Сондай-ақ армян бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, тәртіп сақшылары Кочарян отбасына қатысы бар бірқатар нысандарды тексерді.
Атап айтқанда, «Оранж Фитнесс» спорт орталығы, «Плей Сити» ойын-сауық орталығы, Toyota-ның Еревандағы өкілдігі және Pregomesh зергерлік компаниясының кеңсесі мөрленді.
Ұстау туралы не белгілі?
Армян БАҚ-тарының хабарлауынша, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитет ғимаратында болғаннан кейін Роберт Кочарян денсаулығының нашарлауына байланысты ауруханаға жеткізілді.
Сондай-ақ оның үлкен ұлы Седрак Кочарэянды қамауға алу туралы сотқа өтініш жіберілгені хабарланды.
«Армения» оппозициялық фракциясынан парламент депутаты Левон Кочарянның үйінде тінту жұмыстары жалғасуда.
Қорғаушы тарап не дейді?
Роберт Кочарянның адвокаты Арам Орбелян тағылған айыптардың заң тұрғысынан алғанда үлкен күмән тудыратынын мәлімдеді. Оның айтуынша, экс-президенттің әрекеттерін саралауда іргелі құқықтық олқылықтар бар.
Тергеу жұмыстары жалғасуда.
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