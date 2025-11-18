Армения Қазақстан бидайының сапасына таңданыс білдірді

Қазақстанның ұлттық астық операторы армяндық серіктесіне көлемі 1000 тонна болатын пилоттық бидай партиясын сәтті жөнелтті. Экспорт 2025 жылдың қазан айында жасалған келісімшарт аясында жүзеге асырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бірінші жеткізілім үшін Азық-түлік корпорациясы әртүрлі сапалы бидайды, оның ішінде 27-28% клейковинасы бар жоғары протеинді hi-pro бидайды ұсынды, бірақ тұтынушы 4 сортты бидайды таңдады. Астық партиясы Қазақстаннан Арменияға Ресей, Әзербайжан және Грузия арқылы өтетін жаңа теміржол бағытымен жіберіліп, тиімді логистикалық маршрут тәжірибеден өткізілді.
Экспортты қолдаудың қолданыстағы шаралары, соның ішінде көлік шығындарына арналған субсидиялар армян тұтынушылары үшін логистика құнын төмендетуге мүмкіндік берді.
«Баграмян» ЖШҚ өкілі Артак Шатворянның айтуынша, жеткізілген қазақстандық бидайдың сапасы тапсырыс берушінің күткенінен асып түсті: натура, протеин және түсу санының көрсеткіштері астықты мал азығына ғана емес, наубайханалық мақсатта да пайдалануға мүмкіндік берді.
4-ші сортты бидайдың іріктелуіне қарамастан, экспорттық партия жақсартылған сипаттамаларға ие болды: төмендеу саны - 235-334 секунд, табиғи салмағы - 775 г/л, ақуыз мөлшері - 12,8%, клейковина - 20%, бұл қазақстандық астықтың жоғары нан пісіру қасиеттерін растайды.
«НК Азық-түлік корпорациясы» АҚ тапсырыс берушінің сұранысына қарай әр түрлі сортты – қатты және жұмсақ 3-ші және 4-ші сортты бидайдан бастап, төмен сортты дәнге дейін жеткізе алатынын атап өтті. Қазақстандық бидай сапасы мен жақсы наубайханалық қасиеттері үшін шетелдік сатып алушылар арасында әрдайым жоғары бағаланып, экспортта сұранысқа ие өнім болып табылады.