Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Астанадан ерекше сәлем жолдады

Армения Премьер-министрі Никол Пашинян әлеуметтік желіде Астанада жүрген кезінен видео жариялап, оқырмандарға тілектестік білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Пашинян әлеуметтік желіде Bayansulu орындайтын «Aua rai» әнін тыңдап отырған видеосын жариялаған.
Қайырлы таң! Күндеріңіз жақсы өтсін. Сіздердің барлығыңызды жақсы көремін, - деп жазды Армения Премьер-министрі өзінің Instagram парақшасында.
Еске салайық, кеше, 20 қарашада, Армения Үкіметінің басшысы Астанаға ресми сапармен келген болатын.