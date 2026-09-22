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  • Арман Қырықбаев Халықаралық орыс тілі ұйымының бас хатшысымен кездесті

Арман Қырықбаев Халықаралық орыс тілі ұйымының бас хатшысымен кездесті

22 Қыркүйек 2026, 20:33
АВТОР
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gov.kz 22 Қыркүйек 2026, 20:33
22 Қыркүйек 2026, 20:33
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Фото: gov.kz

Астанада Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Халықаралық орыс тілі ұйымының бас хатшысы Наталья Бочаровамен кездесті.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған бұл ұйымды құру бастамасы 2022 жылы Астанада өткен ТМД мемлекеттері басшыларының саммитінде қолдау тапты. Ұйымның негізгі міндеттерінің бірі – қатысушы елдердің гуманитарлық байланысын нығайтып, өзара ынтымақтастығын дамыту.

Кездесуде Арман Қырықбаев пен Наталья Бочарова мәдениет пен өнер саласындағы ынтымақтастықтың келешегін, кітап шығару ісін, сондай-ақ әдеби және фольклорлық мұраны кеңінен таныту жолдарын талқылады.

Кездесу соңында тараптар келешегі бар бірлескен жобаларды пысықтауға дайын екенін білдірді.

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