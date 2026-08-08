Арлан Жаңабай Түркістандағы Азия кубогінде күміс жүлдеге ие болды
Қазақстандық спортшы жарысты 1 сағат 47 минут 07 секундта аяқтап, Азия кубогінің күміс жүлдесін жеңіп алды.
8 Тамыз 2026, 19:19
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