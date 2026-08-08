Арлан Жаңабай Түркістандағы Азия кубогінде күміс жүлдеге ие болды

Қазақстандық спортшы жарысты 1 сағат 47 минут 07 секундта аяқтап, Азия кубогінің күміс жүлдесін жеңіп алды.

8 Тамыз 2026, 19:19
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҚР ҰОК 8 Тамыз 2026, 19:19
8 Тамыз 2026, 19:19
569
Фото: ҚР ҰОК

Түркістанда триатлоннан Азия кубогінің кезеңі өтіп, Қазақстан спортшылары ерлер және әйелдер арасындағы жарыста жүлделерді сарапқа салды.

Ерлер арасындағы бәсекеде қазақстандық Арлан Жаңабай 1 сағат 47 минут 07 секунд нәтижемен мәреге екінші болып келіп, күміс жүлдені жеңіп алды.

Жарыстың жеңімпазы бейтарап ту астында өнер көрсеткен ресейлік Роман Минеев болды. Ол қашықтықты 1:46:38 уақытта еңсерді. Үшінші орынды жапониялық Рен Сато иеленді. Оның нәтижесі – 1:47:23.

Ерлер финалында бақ сынаған қазақстандықтардың ішінде Темірлан Теміров тоғызыншы, Дарын Қонысбаев 12-орын, Елмұрат Қанай 23-орын, Максим Шмулич 29-орын, Алинаби Маралбеков 35-орын алды.

Әйелдер арасында Қазақстан құрамасынан ең жоғары нәтижені Диана Ержанова көрсетті. Ол жарысты 2:14:43 нәтижемен аяқтап, сегізінші орынға тұрақтады. Арина Шульгина 12-орынды, ал Аида Ким 13-орынды иеленді.

Ең оқылған:

Наверх