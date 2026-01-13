Аргентинадағы орман өртіне байланысты мыңдаған турист эвакуацияланды

Туристік маусымның қызған шағында Аргентинаның оңтүстігіндегі Патагония аймағында орасан зор орман өрттері болып жатыр. Өрт 15 000 гектардан астам жерді жойды. Bild басылымының мәліметі бойынша, шамамен 3000 турист эвакуацияланған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Рио-Негро, Санта-Крус және Чубут провинциялары ерекше зардап шекті. Чубут губернаторы Игнасио Торрес бұл жағдайды провинция бастан кешірген ең ауыр экологиялық дағдарыстардың бірі деп атады: өрт әлдеқайда жылдам таралуда және оны бақылау қиын. Сондай-ақ аймақта "1965 жылдан бергі ең ауыр құрғақшылық" болып жатқаны хабарланды.
Қазіргі уақытта 500-ден астам өрт сөндіруші мен полиция қызметкері өртпен күресуде, әуе көмегі де жұмылдырылды. Бір өрт сөндіруші ауыр күйікпен ауруханаға жатқызылды деп хабарланды.
Бір апта бойы жалғасып жатқан өрттің себебі әлі белгісіз. Бейсенбі күні губернатор Торрес өрт қою белгілері бар екенін мәлімдеп, тергеуге көмектесетін ақпарат үшін 50 миллион песо (шамамен 29 000 еуро) сыйақы жариялады.