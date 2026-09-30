«Әр туындым өз балам сияқты»: Алматыда белгілі суретші Батима Зәуірбекованың жеке көрмесі ашылды
30 Қыркүйек 2026, 17:52
БӨЛІСУ
30 Қыркүйек 2026, 17:5230 Қыркүйек 2026, 17:52
121Фото: ©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина
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