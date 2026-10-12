Ақтөбелік креаторлар Астанада 24 млн теңгеге жуық өнім сатты
Астанада өткен «Aqtobe Creative Days» жәрмеңкесі өңірлік креативті индустрияның әлеуетін танытып, жергілікті өндірушілердің өнімдеріне деген сұранысты көрсетті. Екі күн ішінде іс-шараға 9 500 адам келіп, сатылым көлемі 24 млн теңгеге жуықтады. Бұл өңірлік шығармашылық жобалардың мәдени құндылықпен қатар, экономикалық мүмкіндікке де ие екенін аңғартады.
Астанадағы Qazaq Creative Hub орталығында Creative Aimaq республикалық жобасы аясында ұйымдастырылған «Aqtobe Creative Days» екі күндік жәрмеңкесі аяқталды. Ақтөбе облысынан келген 100-ге жуық креативті индустрия өкілі 22 бағыт бойынша өз өнімдері мен жобаларын көпшілікке ұсынды.
Жәрмеңкеде дизайнерлік киімдер, әшекей бұйымдар, былғарыдан, ағаштан, сүйек пен киізден жасалған қолөнер туындылары, ұлттық нақыштағы аксессуарлар мен кәдесыйлар сатылды. Көрсетілген өнімдердің басым ерекшелігі – дәстүрлі материалдар мен ұлттық ою-өрнектердің заманауи дизайнмен үйлесуі.
9 500 келуші және 24 млн теңгеге жуық сатылым
Жәрмеңкенің негізгі нәтижелерінің бірі – келушілер саны мен сатылған өнім көлемі. Екі күн ішінде 9 500 адам қатысып, жалпы сомасы 24 млн теңгеге жуық тауар сатып алынған.
Бұл көрсеткіштер өңірлік брендтерді елорда аудиториясына таныстырудың және олардың өнімдерін тікелей тұтынушыға ұсынудың маңызын көрсетеді. Мұндай форматта кәсіпкерлер өз тауарларын сатып қана қоймай, тұтынушылардың талғамын байқауға, өнімдеріне деген қызығушылықты бағалауға және жаңа іскерлік байланыстар орнатуға мүмкіндік алады.
Сонымен бірге сатылым көлемін жәрмеңкенің экономикалық тиімділігін бағалайтын маңызды көрсеткіштердің бірі ретінде қарастыруға болады. Алайда бір іс-шараның нәтижесі өңірдегі бүкіл креативті индустрияның жағдайын толық сипаттамайды. Оның ұзақ мерзімді әсерін бағалау үшін сатылымның кейінгі динамикасы, жаңа тапсырыстар мен тұрақты сауда арналарының қалыптасуы да ескерілуі қажет.
Ұлттық мұра мен заманауи шығармашылықтың тоғысуы
«Aqtobe Creative Days» тек сауда алаңы ретінде шектелген жоқ. Бағдарлама аясында сән көрсетілімі, театр қойылымы, анимациялық фильмнің таныстырылымы, музыкалық кештер мен концерттер ұйымдастырылды.
«Aqtobe Design» сән көрсетілімі дизайнерлердің шығармашылық ізденістерін танытса, «Алақай» қуыршақ театрының «Жыл мезгілдері» инклюзивті қойылымы мәдени бағдарламаның әлеуметтік маңызын арттырды. Ақтөбе туралы анимациялық фильмнің таныстырылымы өңірлік мазмұнды заманауи визуалды форматта ұсынуға мүмкіндік берді.
Сондай-ақ композитор Серік Закарияның шығармашылық кеші, «SherTer» және «Жеребе life» жобаларының концерттері өтті. Димаш Құдайбергеннің өнер жолы мен халықаралық деңгейдегі жетістіктеріне арналған арнайы көрме ұйымдастырылды. Ал Book Market кітап алаңында ақтөбелік қаламгерлердің шығармалары таныстырылды.
Зергерлік өнер, киіз басу, тері және ағаш өңдеу бойынша шеберлік сабақтары да өткізілді. Бұл іс-шаралар дәстүрлі қолөнерді насихаттап қана қоймай, оның қазіргі нарықтағы мүмкіндіктерін көрсетуге бағытталды.
Жалпы, бағдарламаның мазмұны креативті индустрияның бірнеше саланы біріктіретінін аңғартады. Мұнда дизайн мен қолөнерден бөлек, музыка, театр, кітап, анимация және мәдени мұраны таныту бағыттары қамтылған. Олардың бір алаңда тоғысуы өңірлік шығармашылық өнімдердің аудиториясын кеңейтуге ықпал етеді.
Өңірлік креативті индустрияның мүмкіндігі қандай?
Creative Aimaq жобасының негізгі мақсаты – өңірлердегі креативті индустрияны қолдау, отандық брендтерді таныту және шығармашылық кәсіпкерлікті дамыту. Осы тұрғыдан алғанда, жәрмеңке жергілікті авторлар мен өндірушілердің өнімдерін республикалық деңгейде көрсетуге арналған алаң қызметін атқарады.
Өңірлерде жасалған өнімдердің нарыққа шығуы бірнеше факторға байланысты. Олардың қатарында өнім сапасы, өзіндік ерекшелігі, бағасы, тұтынушы сұранысы және тұрақты сату арналары бар. Ал мұндай жәрмеңкелер өндірушілерге осы факторларды тәжірибе жүзінде бағалауға жағдай жасайды.
Әсіресе ұлттық нақыштағы бұйымдар мен дәстүрлі қолөнер өнімдері мәдени мұраны экономикалық айналымға енгізудің бір жолы бола алады. Дегенмен мұндай бағыттың тұрақты дамуы үшін бір реттік іс-шаралармен шектелмей, өнімді жүйелі түрде өткізу, бренд қалыптастыру және жаңа нарықтарға шығу тетіктерін дамыту маңызды.
Осы жағынан алғанда, «Aqtobe Creative Days» нәтижелерін тек екі күндік сауда қорытындысы ретінде емес, өңірлік креаторлардың нарықпен байланысын нығайтуға бағытталған қадам ретінде бағалауға болады.
Келесі кезек – Қарағанды облысында
Creative Aimaq жобасы аясында келесі кезекте Қарағанды облысының креаторлары өз өнімдерін ұсынады. Бұл өңірдің шығармашылық кәсіпкерлеріне де өз жұмыстарын таныстырып, әлеуетті тұтынушылармен байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Ақтөбедегі жәрмеңкенің нәтижелері өңірлік креативті индустрияға қызығушылық бар екенін көрсететін нақты деректер ұсынды: 9 500 келуші, 100-ге жуық қатысушы және 24 млн теңгеге жуық сатылым. Ендігі маңызды міндет – осындай алаңдардың нәтижесін ұзақ мерзімді экономикалық пайдаға айналдыру.
Егер өңірлік креаторлар жәрмеңке барысында қалыптасқан қызығушылықты тұрақты тапсырысқа, жаңа серіктестікке және үздіксіз сатылымға ұластыра алса, креативті индустрия жергілікті мәдениетті танытумен қатар, кәсіпкерлікті дамытудың да маңызды бағытына айналуы мүмкін.
Ең оқылған:
- Шымкенттегі Қайрат Нұртас концерті: Зардап шеккен 18 жастағы қыздың жағдайы белгілі болды
- Тұман және қатты жел: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Трамп Ресей дизеліне қатысты келісімнен кейін Зеленскийді сынға алды
- «Трамп мұхиты» болуы мүмкін: АҚШ президенті жаңа жоспарын айтты
- 11 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды