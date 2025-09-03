Ақтөбедегі жаппай улану: санэпид сараптамасы сушиден стафилококк анықтады

Ақтөбеде суши жеген соң жаппай улану орын алған оқиғаға байланысты жеті аспаз бен бір курьер жұмыстан шеттетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Диапазон" басылымының жазуынша, 2025 жылғы 2 қыркүйекте Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті жаппай уланудан кейінгі тексеріс пен зертханалық сараптама нәтижелерін жариялады.
Зертханалық зерттеулердің нәтижесінде дайын тағамның үш үлгісінде – "Цезарь", "Америка" және "Каппа маки" сушилерінде патогенді стафилококк (Staphylococcus aureus) анықталды. Сондай-ақ бір шикізат үлгісінде – шикі тауық етінде ішек таяқшасы тобының бактериялары табылды. Үш аспаздың өздері де патогенді стафилококк (Staphylococcus aureus) тасымалдаушысы болып шықты, - деді Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Индира Аяғанова.
Сонымен қатар департамент мамандары пышақтардан, контейнерлерден және жұмыс орнынан алынған сынамаларда алтын түстес стафилококк пен ішек таяқшасы тобының бактериялары анықталғанын хабарлады. Инфекцияның көзі асхананың үш қызметкері болған. Тексеріс қорытындысымен жеті аспаз бен бір курьер уақытша жұмыстан шеттетілді.
Қазір санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті індетке қарсы шараларды жалғастырып жатыр.
Айта кетейік, 18-20 тамыз аралығында облыстық инфекциялық ауруханаға сегіз адам – екі бала, бір жасөспірім және бес ересек улану мен жедел ішек инфекциясымен түскен. Олардың барлығында дене қызуы көтеріліп, құсу мен іш өту белгілері болған. Кейін белгілі болғандай, олардың барлығы бір мекемеден жеткізілген сушиді жеген.