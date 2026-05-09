Ақтөбеде жұмыртқадай бұршақ жауды: 80 үй бүлініп, ауылдар жарықсыз қалды
Ырғыз ауданында шатырлар тесіліп, электр бағандары құлаған, тұрғындар шығынға батты.
Ақтөбе облысында ондаған үйді бұршақ зақымдады. Ырғыз ауданындағы бірнеше ауылда шатырлар тесіліп, тұрғындар жарықсыз қалды. Көліктер де қатты бүлінген, деп хабарлайды BAQ.KZ КТК-ға сілтеме жасап.
Куәгерлердің айтуынша, бұршақтың көлемі тауық жұмыртқасындай болған. Жарма ауылында сегіз электр бағаны құлаған. Соның салдарынан елді мекен бір тәулік бойы жарықсыз отырған. Шенбертал ауылында да шығын аз емес. Мұнда бұршақ үйлердің шатырын сау-тамтық қалдырмай тесіп өткен, қора-қопсы мен өзге де құрылыстар бүлінген. Ал нөсерден кейін кейбір тұрғындардың үйлерін су баса бастаған.
Қазір ауданда арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Мамандар табиғи апаттан келген шығын көлемін есептеуі тиіс. Тек содан кейін ғана тұрғындарға өтемақы беріле ме, жоқ па – белгілі болады. Жергілікті билік ірі бұршақ жаууы туралы алдын ала дауылды ескерту болмағанын айтады.
Үйімнің шатыры бұршақтан кейін түгел жарамсыз болып қалды. Үйдің де, қораның да төбесі осындай күйге түсті. Көршілердің де мүлкі бүлінді. Енді үйге су кіріп жатыр, алда тағы жаңбыр күтіп тұр. Ауылдағы 100 үйдің шамамен 80-і бұршақтан зардап шекті. Билік шығынды қалпына келтіруге көмектеседі деп үміттенеміз, – дейді жергілікті тұрғындардың бірі.
