Ақтөбеде күйеуін өлтірген әлеуметтік қызметкер сот залынан босатылды: Заңды ма?
Сот материалдарында күйеуі оны үнемі соққыға жыққаны, әйел өзі мен кәмелетке толмаған қызын қорғағаны айтылды.
Ақтөбеде әлеуметтік қызметкер Ксения Седова күйеуін аффект жағдайында өлтіргені үшін 1,5 жылға сотталды, бірақ сот залынан босатылды. Сот материалдарында күйеуі оны үнемі соққыға жыққаны, әйел өзі мен кәмелетке толмаған қызын қорғағаны айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақтөбеде әлеуметтік қызметкер, 37 жастағы Ксения Седова күйеуін өлтіргені үшін сот залынан уақытша босатылды.
Қылмыс қалай болды?
Тергеу мәліметіне сәйкес, қылмыс өткен жылдың көктемінде орын алған. Седова жазғы үйінде салат жасап жатқан кезде мас күйіндегі күйеуі келіп, сөзге келіп, жанжал басталған.
Жанжал барысында әйел күйеуіне екі рет пышақ жарақатын салған, ол алған жарақаттардан қайтыс болған.
Бастапқыда Седова «Кісі өлтіру» бабы бойынша қамауға алынып, ісі «Аффект жағдайында жасалған кісі өлтіру» деп қайта қаралған. Кейін амнистия бойынша босатылған.
Сараптама нәтижесі және қайта қамау
Алайда кейін басқа аймақтан шақырылған жеке маман мемлекеттік психолого-психиатриялық сараптама қорытындысын қайта қарады. Оның пікірінше, Седова қылмыс кезінде физиологиялық аффект жағдайында болмаған.
Содан кейін 2025 жылғы қазан айында әйел қайта қамауға алынған және оған қайтадан «Кісі өлтіру» айыбы тағылған.
Отбасылық жанжалдың ауыр деректері
Сот материалдары бойынша, Седова бір қалалық емхананың әлеуметтік қызметкері болып, күйеуінің тұрақты түрде соққыға жығуынан зардап шеккен. Күйеуінің алкогольге тәуелділігі болған. Әйел полицияға бірнеше рет жүгінген, ал сол трагедиялық күні де соққы алған.
Сот барысында Седова өзін және кәмелетке толмаған қызын қорғауды мақсат еткенін жеткізген. Бастапқыда ол іс бойынша қоғам өкілдері қатысатын сотта қарауды сұрағанымен, кейін бұл өтінішінен бас тартқан.
Сот шешімі
Ақтөбе облысының арнайы ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты Седованы сот залынан босатты. Оған аффект жағдайында жасалған кісі өлтіру үшін 1,5 жылға сотталғаны жарияланды және амнистия қолданылды.
Бір күн бұрын сот шетелдік сарапшының қорытындысын айғақ ретінде қабылдамаған, себебі ол процедуралық ережелерді бұзумен алынған, соның ішінде сарапшы қосымша сараптаманы жеке қарамаған.
Бұған дейін Алматыда ер адам өз танысына пышақ жарақатын салғаны хабарланды. Оқиғадан кейін күдікті бой тасалауға әрекет жасаған.
Сонымен қатар, Петропавлда әйел көңілдесін теледидар пультімен ұрып өлтіргені туралы да жаздық.
