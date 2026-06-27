Ақтөбеде көпқабатты үйден өрт шықты: 34 тұрғын эвакуацияланды

Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

Бүгiн 2026, 08:03
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов Бүгiн 2026, 08:03
Бүгiн 2026, 08:03
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Түнгі уақытта Ақтөбе қаласының 12-шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде өрт шықты.

Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт тоғызыншы қабаттағы пәтерде тұтанған. Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар баспалдақ арқылы 34 тұрғынды, оның ішінде 9 баланы қауіпсіз жерге эвакуациялады.

Өрт 25 шаршы метр аумақта оқшауланып, толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

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