Ақтөбеде көпқабатты үйден өрт шықты: 34 тұрғын эвакуацияланды
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Бүгiн 2026, 08:03
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Бүгiн 2026, 08:03Бүгiн 2026, 08:03
136Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Түнгі уақытта Ақтөбе қаласының 12-шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде өрт шықты.
Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт тоғызыншы қабаттағы пәтерде тұтанған. Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар баспалдақ арқылы 34 тұрғынды, оның ішінде 9 баланы қауіпсіз жерге эвакуациялады.
Өрт 25 шаршы метр аумақта оқшауланып, толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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