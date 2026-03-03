Ақтөбеде газ құю станциясында өрт шықты

Зардап шеккендер туралы ақпарат тіркелген жоқ.

Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Бүгін Ақтөбе қаласының Алматы ауданындағы Ақжар көшесінде орналасқан автогаз құю станциясында өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала мәлімет бойынша, жер үсті резервуарларының бірінде газ-ауа қоспасының жарқ етуі салдарынан жалын тұтанып, екінші цистернаға, тұрақта тұрған газ тасымалдаушы көлікке және операторлық ғимаратқа таралған.

Оқиға орнына жедел жеткен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылары жоғары қауіп жағдайында жұмыс істеп, қайталама жарылыстардың алдын алды және өрттің одан әрі таралуына жол бермеді. Кәсіби әрекеттердің нәтижесінде жалын толықтай сөндірілді.

