Ақтөбеде аулада футбол қақпасы баланың үстіне құлады

Куәгерлердің айтуынша, қақпа бекітілмеген болған.

Бүгiн 2026, 08:50
скрин /aktobe_zello
Фото: скрин /aktobe_zello

Ақтөбеде көпқабатты үй ауласындағы футбол алаңында бала жарақат алды. Оқиға бойынша полиция қылмыстық іс қозғады.

Оқиға туралы ақпарат жергілікті пабликтерде жарияланған. Мәліметке сәйкес, 12-шағын аудандағы №45 үйдің ауласында бекітілмеген футбол қақпасы баланың үстіне құлаған. Зардап шеккен бала ауруханаға жеткізілді.

Ақтөбе облыстық полиция департаменті бұл дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 306-бабы – «Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсету» бойынша іс тіркелгенін хабарлады.

Қазіргі уақытта футбол алаңының салынуы мен оған қызмет көрсету жағдайлары Ақтөбе қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі арқылы тексеріліп жатыр.

