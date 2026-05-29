Ақтөбеде аулада футбол қақпасы баланың үстіне құлады
Куәгерлердің айтуынша, қақпа бекітілмеген болған.
44Фото: скрин /aktobe_zello
Ақтөбеде көпқабатты үй ауласындағы футбол алаңында бала жарақат алды. Оқиға бойынша полиция қылмыстық іс қозғады.
Оқиға туралы ақпарат жергілікті пабликтерде жарияланған. Мәліметке сәйкес, 12-шағын аудандағы №45 үйдің ауласында бекітілмеген футбол қақпасы баланың үстіне құлаған. Зардап шеккен бала ауруханаға жеткізілді.
Ақтөбе облыстық полиция департаменті бұл дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 306-бабы – «Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсету» бойынша іс тіркелгенін хабарлады.
Қазіргі уақытта футбол алаңының салынуы мен оған қызмет көрсету жағдайлары Ақтөбе қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі арқылы тексеріліп жатыр.
