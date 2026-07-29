Ақтөбе облысында жол апатынан үш адам қаза тапты

29 Шілде 2026, 17:05
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 29 Шілде 2026, 17:05
29 Шілде 2026, 17:05
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Хромтау маңында Audi мен «ГАЗель» автокөліктері соқтығысып, үш адам қаза тапты. Полиция ақпаратты растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жол апаты 28 шілде күні Самара – Шымкент автожолында болған. 

Хромтау қаласы маңында Audi және «ГАЗель» автокөліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Жол-көлік оқиғасы салдарынан Audi автокөлігінің жүргізушісі мен бір жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жолаушы медициналық мекемеге жеткізу кезінде қайтыс болды, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі. 

Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайы мен себептері анықталуда. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

Еске салайық, бұған дейін Алтай Республикасында жол апатынан екі қазақстандық қаза тауып, төртеуі жарақаттанғаны хабарланды

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