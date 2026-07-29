Ақтөбе облысында жол апатынан үш адам қаза тапты
Хромтау маңында Audi мен «ГАЗель» автокөліктері соқтығысып, үш адам қаза тапты. Полиция ақпаратты растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жол апаты 28 шілде күні Самара – Шымкент автожолында болған.
Хромтау қаласы маңында Audi және «ГАЗель» автокөліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Жол-көлік оқиғасы салдарынан Audi автокөлігінің жүргізушісі мен бір жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жолаушы медициналық мекемеге жеткізу кезінде қайтыс болды, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайы мен себептері анықталуда. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Еске салайық, бұған дейін Алтай Республикасында жол апатынан екі қазақстандық қаза тауып, төртеуі жарақаттанғаны хабарланды.
Тағы оқи отырыңыз:
Оң рульді көліктерге тыйым: Автосарапшы жол апатының басты себебін атады
Жетісу облысында үш көлік соқтығысты: Полиция тексеру жүргізіп жатыр
Ең оқылған: