Ақтөбе облысында оқушы жүкті болып қалған: Қылмыстық іс қозғалды
Жәбірленушінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау қамтамасыз етілуде.
Бүгiн 2026, 15:52
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 15:52Бүгiн 2026, 15:52
146Фото: pixabay
Ақтөбе облысында кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім жүкті болып қалған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Полиция жасөспіріммен жыныстық қатынас жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.
Ақтөбе облысында кәмелетке толмаған жасөспірімге қатысты жыныстық қатынас жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта заңнамада көзделген барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Жәбірленушінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау қамтамасыз етілуде. Аталған қылмыстық істің тергелу барысы облыстық Полиция департаментінің ерекше бақылауында, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін 15 жастағы қызды жүкті еткен 70 жастағы зейнеткерге сот үкімі шықты.
Ең оқылған:
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды