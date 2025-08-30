Ақтөбе облысында есірткі өсімдіктерін өсіргендер ұсталды

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында есірткі өсімдіктерін заңсыз өсіру дерегі анықталды, - деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Мұғалжар ауданында өтіп жатқан "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында есірткі заты бар тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі әшкереленді.
Жедел ақпаратты тексеру кезінде Қандыағаш қаласында тұратын 26 жастағы жергілікті тұрғынға тиесілі жеке үйдің ішінен арнайы жабдықталған жасырын бөлме табылды. Бөлме есірткі заты бар өсімдіктерді өсіруге арналған материалдармен қапталып, онда желдету, жарықтандыру және өсімдіктерге күтім жасауға арналған толық жүйелер орнатылған.
Тексеру барысында гүл құмыраларына отырғызылған 610 грамм марихуана, сондай-ақ 419 грамм кептірілген марихуана тәркіленді. Бұған қоса, күдіктінің үйінен газ тапаншасы мен шолақ мылтық алынды.
Аталған дерек бойынша қазіргі уақытта тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.