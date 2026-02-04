Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтөбе мен Қызылорда облыстарында республикалық жолдар уақытша жабық

Бүгiн, 21:55
127
Бөлісу:
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ауа райының күрт бұзылуына байланысты Ақтөбе және Қызылорда облыстарындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚазАвтоЖол" мәліметінше, 4 ақпан күні сағат 19:45-тен бастап аталған өңірлерде қоғамдық және жүк көліктерінің қозғалысы тоқтатылады. Шектеу ұзын-сонар халықаралық бағыттың бірнеше учаскесін қамтиды.

Ақтөбе облысында қозғалыс "Ресей Федерациясы шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 776-1240 шақырым аралығында, яғни "ЭКО ойл" жанармай құю станциясынан Қызылорда облысының шекарасына дейінгі бөлігінде шектеледі.

Ал Қызылорда облысында дәл осы бағыттың 1240-1362 шақырым аралығындағы учаскесінде, Ақтөбе облысының шекарасынан Арал қаласына дейін көлік қозғалысы уақытша тоқтатылады.

Мамандардың ақпарынша, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілген бұл шектеу 5 ақпанда сағат 09:00-де алынады деп жоспарланған. Жүргізушілерге алыс жолға шығар алдында ауа райы мен жол жағдайын ескеріп, сақтық шараларын күшейту ұсынылады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Президентке Пәкістанның ең жоғары мемлекеттік наградасы – Nishan-e-Pakistan ордені табысталды
Келесі жаңалық
Қарағанды облысы – ел экономикасындағы салмағы жоғары өңірлердің бірі
Өзгелердің жаңалығы