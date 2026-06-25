Ақтауда жеңіл көлікпен соқтығысқан мотоцикл жүргізушісі қаза тапты
Маңғыстау облысы полиция департаментінің хабарлауынша, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік айып тұрағына қойылды.
Бүгiн 2026, 21:10
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 21:10Бүгiн 2026, 21:10
49Фото: Lada.kz
Ақтауда 20 жастағы мотоцикл жүргізушісі жол апатынан көз жұмды. Қайғылы оқиға 24 маусым күні болған.
Lada.kz мәліметінше, жол-көлік оқиғасы қаладағы шағын аудандар арасындағы жолда тіркелген.
Алдын ала ақпарат бойынша, "ВАЗ" маркалы жеңіл көлік пен мотоцикл соқтығысқан. Соққының қатты болғаны сонша, жас мотоциклші оқиға орнында қаза тапты.
Маңғыстау облысы полиция департаментінің хабарлауынша, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік айып тұрағына қойылды.
Қазіргі уақытта жол апатының барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Ең оқылған:
- "Көп адам жылады, дұға оқыды": Алматыдан Шымкентке шыққан ұшақ Таразға шұғыл қонуға мәжбүр болды
- «Әкем бала күнімде зорлады»: Желіде шу шығарған блогер қыздың үстінен іс қозғалды
- "Қонаққа келген" ағайындылар: Алматыда пәтер тонағандар ұсталды
- "Көлікті погон таққан адам басқарған": Алматы облысында үш адамның өмірін қиған жол апаты туралы туысы мәлімдеме жасады
- Қазақстанда 1 шілдеден бастап не өзгереді?