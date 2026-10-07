Ақтауда ысталған балықтан уланған 9 жасар бала қайтыс болды
7 Қазан 2026, 20:59
БӨЛІСУ
7 Қазан 2026, 20:597 Қазан 2026, 20:59
207Фото: ©BAQ.KZ архиві
Ақтауда тамақтан уланып, жансақтау бөлімінде жатқан 9 жасар ұл бала көз жұмды. Туыстарының хабарлауынша, бала 6 қазанда қайтыс болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бала үй жағдайында ысталған балық жегеннен кейін уланған. Онымен бірге тағы үш ересек адам да ауруханаға түскен болатын.
Ең оқылған:
- Қазақстанда алкогольге ең көп ақша жұмсайтын өңір анықталды
- Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы ұсталды
- Қар жауып, үсік жүреді: 7 қазанға ауа райы болжамы
- Алматы облысында балаларды көлігімен қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізуші ұсталды
- Қазақстанның алты өңірінде жүргізушілерге қар жауатыны туралы ескерту жасалды