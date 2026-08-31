Ақтауда катер жартасқа соғылып, екі адам қаза тапты

31 Тамыз 2026, 11:20
АВТОР
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видеодан скриншот 31 Тамыз 2026, 11:20
31 Тамыз 2026, 11:20
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Фото: видеодан скриншот

Ақтау маңындағы Каспий теңізі акваториясында серуен катері жартасқа соғылды. Оқиға салдарынан екі адам қаза тапты.

Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, оқиға туралы ақпарат 30 тамыз күні кешке сағат 22:56-да түскен. Қайғылы жағдай 5А шағынауданы аумағында болды.

Катер бортында жеті адам болған.

«Құтқару операциясы кезінде бес адам жағаға шығарылып, дәрігерлерге тапсырылды», – деп жауап берді ведомство редакцияның сұрауына.

Алдын ала мәлімет бойынша, тағы екі адамда құтқару жилеті болмаған. Іздеу-құтқару операциясы барысында олардың денесі жағадан шамамен 500 метр қашықтықта судан табылды. Құтқарушылар қаза тапқандардың денесін судан шығарып алды.

Іздеу жұмыстарына бірнеше қызмет тартылды

Құтқару операциясына ТЖД-ның 35 қызметкері, төрт арнайы техника және төрт жүзу құралы қатысты.

Сондай-ақ оқиға орнында 10 полиция қызметкері мен төрт техника бірлігі, Апаттар медицинасы орталығының мамандары және жедел медициналық жәрдемнің бес бригадасы жұмыс істеді.

Соқтығысудың себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

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