Атырауда түнгі уақытта көліктің терезесінен фейерверк атқан жастар қамауға алынды

Көліктің терезесінен отшашу атқан жастар қауіпті маневр жасап, жол ережесін өрескел бұз

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Атырауда жол үстінде қауіпті маневр жасап, көліктің ішінен фейерверк атқан азаматтардың барлығы полиция бөлімшесіне жеткізілді, еп хабарлайды BAQ.KZ.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жүргізуші жол қозғалысы ережелерін бұзып, қауіпті маневрлер жасап, апатты жағдай туғызған. Сонымен қатар көлік қозғалысы кезінде жолаушы терезеден денесін шығарған.

Тәртіп бұзушыларға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды. Оларға ұсақ бұзақылық, елді мекенде пиротехникалық бұйымдарды пайдалану және азаматтардың түнгі тыныштығын бұзу баптары бойынша айып тағылған.

Бұзақылық дерегі бойынша жүргізуші мен жолаушы әкімшілік қамауға алынды. Ал көлік арнайы айып тұрағына қойылды.

Полиция жол қозғалысы ережесін бұзған кез келген әрекет заң алдында жауапкершілікке әкелетінін еске салып, жол қателікті кешірмейтінін атап өтті.

 

 
 
 
 
 
