Ақтауда бойжеткен бесінші қабаттан секіріп кетті
5-қабаттан секірген қыз аман қалған.
Бүгiн 2026, 03:15
Фото: Lada.kz
Қайғылы оқиға Ақтау қаласының 22-шағын ауданында болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Куәгерлердің айтуынша, оқиға 24 наурызда, күндіз бес қабатты №6 тұрғын үйде болған. Құлаған сәтте қыз екінші қабаттағы терезе үстіндегі темір қалқанға соғылып, кейін жерге құлаған.
Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккен қыз аман қалған.
Өңірлік полиция департаменті 1993 жылы туған қыздың шынымен секіргенін растады. Сондай-ақ оның ауруханаға жеткізілгені хабарланды.
Аталған дерек бойынша тексеру жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді ведомство.
Ең оқылған:
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Трамптың мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды