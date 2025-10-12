Ақтауда әскери қызметке ниеттілерге бос орындар жәрмеңкесі өтті

Ақтау қаласының еңірі сауда және ойын-сауық орталықтарының бірінде Маңғыстау облысындағы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің бастамасымен әскери қызметке қабылдау бойынша бос орындар жәрмеңкесі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараның мақсаты – қала тұрғындарын әскери бөлімдердегі бос лауазымдар жөнінде хабардар ету, оған қоса Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріндегі мерзімді және келісімшарттық әскери қызметті насихаттау болды.
Жәрмеңкеге келген ақтаулықтар гарнизон бөлімдеріндегі босорындармен танысып, кадр қызметінің өкілдеріне өзсұрақтарын қойып, әскери қызметке өту тәртібі жайлы кеңес алды.
Іс-шара барысында қатысушылар келісімшарт негізіндегі әскери қызметтің талаптары мен артықшылықтары жайында толық ақпарат алып, мерзімді қызметтің ерекшеліктерімен танысты. Бұдан өзге жергілікті әскери басқару органдары мен кадр бөлімдерінің өкілдеріне сұрақтарын қойды, – деді Маңғыстау облысы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің бастығы полковник Руслан Балтеміров.
Жәрмеңке қорытындысы бойынша шамамен жүз адам әскери қызмет туралы толық мәлімет алды. Оның ішінде 20 адам келісімшарт бойынша, ал тағы 15 азамат мерзімді әскери қызмет өткеруге ниет білдірді.
Одан бөлек, әскердегі қызметтің шарттары мен артықшылықтары көрсетілген үш жүзге жуық ақпараттық парақша таратылды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жәрмеңкелер желтоқсан айына дейін әр апта сайын өткізіліп тұрады. Келесі кездесулер қаладағы түрлі сауда орталықтарында және Амфитеатр алаңында өтеді.