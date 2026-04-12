Ақтауда 600-ден астам теңіз жаяу әскері Жауынгерлік тумен қоштасты
Олардың бір бөлігі келісімшарт бойынша қызметін жалғастыруға шешім қабылдаған.
Ақтауда «Батыс» өңірлік қолбасшылығына қарасты теңіз жаяу әскерлері бригадасында мерзімді әскери қызметін аяқтаған 600-ден астам сарбаз Жауынгерлік тумен қоштасты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Салтанатты шара барысында сарбаздардың бір жыл ішінде әскери мамандықты меңгеріп қана қоймай, азаматтық өмірге қажетті практикалық дағдыларды да игергені атап өтілді.
Бригада командирі подполковник Азамат Сүлейменовтің айтуынша, әскери қызметшілер жауынгерлік және мемлекеттік-құқықтық дайындықта жоғары нәтиже көрсетіп, «Айбалта-2025» оқу-жаттығуларында өз деңгейін дәлелдеген.
Гвардия кіші сержанты Әділет Балықбаев қызметтің өміріндегі маңызды кезең болғанын айтып, командирлерге алғыс білдірді.
Шара соңында үздік сарбаздар грамоталармен, естелік сыйлықтармен және ата-аналарына арналған алғыс хаттармен марапатталды. Бірқатар әскери қызметшіге кезекті әскери атақтар берілді.
Ақтау гарнизонында сәуір–маусым айлары аралығында шамамен 1000 сарбаз запасқа шығарылады.
Ең оқылған:
- Вэнс Пәкістанға ұшты: Вашингтон Тегеранмен диалогқа дайын
- Парашютпен оқу-жаттығу кезінде курсант қаза тапты – Ақтөбеде әскери қызметкерлер сотталды
- Халықаралық сарапшы: Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көпвекторлы саясаты Қазақстанды Таяу Шығысқа жақындатты
- Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды
- Президент Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады