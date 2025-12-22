АҚШ Венесуэла жағалауында тағы бір танкерді басып алды

АҚШ Венесуэла жағалауында үшінші Bella 1 мұнай танкерін тәркіледі. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, желтоқсанның ортасында Трамп Венесуэлаға бара жатқан санкцияланған мұнай танкерлерін толық блокадаға алғанын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Панама туы бар Bella 1 танкері тиеу үшін Венесуэла портына бара жатқан. Кеме АҚШ санкцияларына ұшырайды.
Бұл Венесуэла жағалауында тәркіленген үшінші танкер. Кеше АҚШ Centuries супертанкерін, ал 10 желтоқсанда Skipper танкерін тоқтатты.
The New York Times басылымының дереккөздеріне сәйкес, АҚШ күштері Венесуэла мұнайын тасымалдап жүрген Панама туы бар Centuries танкеріне мінген. Газет дереккөздерінің мәліметінше, жүк бұрын Қытай мұнай өңдеу зауыттарына Венесуэла шикі мұнайын жеткізіп келген "белгілі қытайлық мұнай саудагеріне" тиесілі. Сонымен қатар, Centuries танкері АҚШ санкциялар тізімінде жоқ.
Өткен аптада АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэлаға кіретін және шығатын барлық санкцияланған мұнай танкерлерін "блокадаға" алатынын жариялады.
Трамптың Венесуэла президенті Николас Мадуроға қарсы қысым көрсету науқанына аймақтағы әскери күштерді күшейту және Оңтүстік Америка елінің маңындағы Тынық мұхиты мен Кариб теңізіндегі кемелерге жиырмадан астам әскери шабуыл жасау кірді. Бұл шабуылдар кем дегенде 100 адамның өмірін қиды.